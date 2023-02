Conheça a história da anapolina que acreditou na força do próprio trabalho e já chamou atenção até de Gusttavo Lima

O que era para ser uma simples brincadeira de uma gerente em um restaurante acabou se tornando numa história de sucesso no empreendedorismo.

Estamos falando da anapolina Denise Kelly, fundadora da Granola Delaris, que vende o alimento sob encomenda pelas redes sociais e WhatsApp.

Ao Portal 6, a empresária afirmou que nunca tinha pensado em trabalhar com vendas, até que, em 2018, o destino agiu para que ela trilhasse esse caminho.

“Comecei com as granolas em 2018. Eu trabalhava como gerente em um restaurante e fiz granola para dividir com uma amigo e postei no Instagram, brincando, que era minha primeira encomenda”.

“Nisso, as pessoas começaram a perguntar o valor, falaram que queriam também. Assim, eu fiz minha segunda encomenda, postei de novo e foi repercutindo, outras pessoas foram querendo”, explicou Denise.

Com o sucesso das vendas, a então gerente decidiu deixar o seu emprego de carteira assinada para se dedicar às granolas. E o que era um “tiro no escuro” acabou se tornando um tiro certeiro.

Atualmente, a página onde a comerciante realiza as vendas está prestes a atingir 15 mil seguidores. No entanto, ela vai mais além do que falar apenas do produto em questão.

“Lá eu falo sobre granolas, mostro a produção. Mas eu também compartilho coisas sobre minha rotina, maternidade, pois sou mãe de um bebê de um ano e meio, cuidados com a pele e com o cabelo, receitas práticas e saudáveis. São sempre dicas acessíveis, que agregam de verdade”, detalhou Denise.

“Embaixador”

Além de ser uma empresária bem sucedida, Denise também chamou a atenção nas redes sociais no final do ano passado, após entregar um presente inusitado a Gusttavo Lima.

Em dezembro de 2022, viralizou o momento em que a empreendedora jogou um pacote de granolas no palco do show do artista, quando ele se apresentou em Anápolis.

“Eu me desafiei um dia antes do show que eu iria entregar uma granola para ele. Se ele ia experimentar ou se ele ia gostar, era outra história, a meta era conseguir entregar. Deu certo e teve uma proporção que eu não imaginava. Graças a Deus repercutiu de forma positiva”, relembrou Denise.

A comerciante afirma que é fã do cantor desde o início da carreira e a emoção de vê-lo pegando o produto que é o ganha-pão dela foi intensa.

“A emoção de ver ele pegando era: ‘meu Deus consegui, eu consegui entregar’. Mas aí ele falou ‘Granola Delaris’ e eu não acreditei. Eu tremia demais, gritei, fiquei feliz demais. Foi muita emoção!”