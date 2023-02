Envolvidos em chacina da família de cabeleireira do DF vão responder por mais de 100 crimes

Os cinco envolvidos na chacina da família de 10 pessoas da cabeleireira Elizamar da Silva, de 37 anos, conhecida como a maior da história do Distrito Federal (DF), vão responder por mais de 100 crimes.

Isso porque O Tribunal de Juri de Planaltina aceitou o pedido do Ministério Público (MP). Entre os principais crimes estão: extorsão, homicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e sequestro. A motivação do crime seria, entre outros patrimônios, uma chácara avaliada em R$ 2 milhões.

Os réus são Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, Carloman dos Santos Nogueira, Carlos Henrique Alves e Fabrício Silva Canhedo.

Entenda o caso

Segundo investigações da Polícia Civil, que montou uma força-tarefa para desvendar o caso, os crimes começaram a ser praticados no dia 28 de dezembro e terminaram somente no dia 15 de janeiro. Nesse ínterim, 10 pessoas foram assassinadas.

Na primeira noite, o sogro da cabeleira, Marcos Antônio, a esposa , Renata Belquior e a filha do casal, Gabriela foram rendidos por Carloman e um adolescente – que fugiu após a primeira participação.

Carloman ameaçou Marcos, enquanto as mulheres já estavam dentro da casa utilizada como cárcere. Ele reagiu e foi morto com um tiro na nuca e, depois, esquartejado e enterrado no quintal da residência. Mãe e filha seguiram encarceradas e vigiadas por Fabrício.

Durante a apuração, foi observado que os réus também queriam R$ 200 mil oriundos da venda de um imóvel de Cláudia Regina Marques – ex-mulher de Marcos.

Para isso, mandaram mensagens do celular do ex-marido, oferecendo a ajuda dos envolvidos Gideon, Horácio e Fabrício na mudança dela e da filha, Ana Beatriz Marques, para a casa onde pretendiam morar dali pra frente.

Na ação de mudança, Carloman entrou em ação e rendeu Cláudia, simulando um assalto. Os demais comparsas, se fizeram de vítima. Rendidas, foram levadas para o mesmo cativeiro de Renata e Gabriela.

Mais para frente, Thiago, marido de Elizamar e filho de Marcos Antônio, começou a questionar para a quadrilha (eles se conheciam e moravam próximos) sobre o desaparecimento do pai. Assim, eles anteciparam o sequestro de Thiago, mulher e filhos.

Novamente simularam um assalto. Thiago foi amordaçado e amarrado para ser levado ao cativeiro. Já Elizamar e as crianças, Gabriel, de sete anos, Rafael e Rafaella, gêmeos de seis anos, foram colocadas dentro do carro da cabeleireira e levados para Cristalina (GO), onde eles foram mortos e o veículo foi queimado.

Já o corpo de Thiago, Cláudia e Ana foram encontrados em uma cisterna, em uma área rural de Planaltina.