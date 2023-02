Fábio Vilela é o novo delegado regional da Polícia Civil em Anápolis

O novo delegado da 3ª Delegacia Regional de Polícia de Anápolis será Fábio Alves Castro Vilela, de 42 anos. O investigador substitui Maurício Massanobu Kai.

A informação foi confirmada pela Rádio São Francisco 97.7 FM, na manhã desta sexta-feira (10). Antes de ser escolhido para a posição, Vilela estava à frente do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).

O indicado para assumir o cargo já está na Polícia Civil (PC) há mais de 18 anos. Ele é natural de Goiânia e já atuou em Jataí, Jussara, Goiás e em diversos municípios próximos a Anápolis.

Fábio Vilela também já esteve a frente da 3ª Delegacia Regional de Polícia em outro momento, no ano de 2016. O currículo conta ainda com atuação na presidência do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil no Estado de Goiás (Sindepol).

Não é apenas a carreira de trabalho do novo emissário que é extensa. Ele é mestre em ciência política e graduado em direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

O profissional tem ainda MBA de inteligência em segurança pública, além de especializações na área.