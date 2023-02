Sob os escombros de um desastre, enquanto irmãos sobrevivem, outro pai chora!

O mundo inteiro está, ou deveria estar, chocado com as consequências de um terremoto que teve na Turquia/Síria essa semana, culminando com milhares de feridos e mortos.

O número não para de aumentar e já são mais de 22.000 mortes. Só para termos uma ideia, 75% dos municípios de Goiás não tem essa população.

As cenas parecem de um filme apocalíptico. De todas as imagens que assisti, quero chamar a atenção de duas. Em comum, ambas mostram o aperto de mãos entre pessoas.

Na primeira imagem impactante, irmão sobreviveram. A irmã de sete anos manteve a mão na cabeça do irmãozinho para protegê-lo enquanto eles estavam sob os escombros por 17h, até conseguir escapar com segurança.

A equipe de resgate chega, conversa e aperta a mão das crianças. Aquele gesto de salvamento representa o encontro da DOR e da ESPERANÇA.

Na segunda imagem impactante, o pai aperta a mão da filha já morta, esmagada pelos escombros em sua cama enquanto aguarda o resgate chegar.

O olhar do pai é de cortar o coração de qualquer ser humano. O gesto de segurar a mão da filha, representa o encontro da DOR com a MORTE.

Enquanto vemos terras arrasadas como essa, nossos líderes estão distraídos com pautas ideológicas, disputa pelo poder e interesses pessoais.

Já vi muitas vezes e trabalho em locais de mortes violentas, com pessoas sofrendo. Confesso que chorei com essas duas imagens dos apertos de mão que descrevi.

Termino citando parte do clássico Heal The World (Michael Jackson): “Cure o mundo. Faça dele um lugar melhor pra você e para mim, e toda a raça humana. Há pessoas morrendo. Se você se importa o suficiente com os que vivem, faça dele um lugar melhor para você e para mim”.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.