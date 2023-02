Abandono de pets aumenta e expõe falta de políticas públicas em Goiânia

Os pedidos de resgate de cães e gatos nas ruas pipocaram nos abrigos de Goiânia no último ano. As instituições vivem um cenário de lotação e alertam para um problema que pode se tornar insustentável na cidade.

Ao Portal 6, a presidente da Comissão Especial de Direito Animal da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), Pauliane Mascarenhas, explica que, embora as penas para quem comete este tipo de crime tenham sido endurecidas no período, a falta de políticas públicas, especialmente em relação a castração, está agravando o cenário.

O apelo estético por animais de raças da moda também tem dificultado a adoção nos abrigos, que sofrem com a alta demanda e a falta de recursos. No Recanto dos Anjos Peludos, a manutenção da alimentação, saúde e bem-estar de 500 animais é uma luta diária.

O quinto episódio do Tema da Semana busca entender por que o crime de abandono de animais se multiplicou nos últimos anos e quais as políticas públicas necessárias para garantir que o direito dos animais seja respeitado.

