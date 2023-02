Abertas inscrições para novo concurso público em Goiás com salários de quase R$ 5 mil

Foram abertas as inscrições para interessados em participar do processo seletivo que oferta 75 vagas para auditores do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo).

Contando com salários de R$ 4.814,24, estão disponíveis 61 oportunidades voltadas para médicos, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, além de outras 14 para enfermeiros, que devem trabalhar semanalmente por 40 horas.

Especificamente, as vagas são para cardiologistas, psiquiatras, geriatras, ginecologistas e obstetras, neurologistas, reumatologista, hematologistas, oncologistas, clínico geral, ortopedistas, neurocirurgiões, oftalmologistas, intensivistas, cirurgiões geral, plásticos, oncológicos e vasculares; nefrologistas, urologistas, mastologistas, dermatologistas, endocrinologistas, pneumologistas e infectologistas.

Inscrições podem ser realizadas por meio do site do Ipasgo até o dia 20 de fevereiro, sendo necessário o preenchimento de um formulário.

Os candidatos precisam ser graduados na área de atuação desejada, ter experiência na função específica, contar com registro no órgão fiscalizador, assim como cumprir todos os demais requisitos legais previstos no edital.

O processo de classificação será composto por uma análise curricular e entrevista com os inscritos. O resultado final com os aprovados está previsto para ser divulgado no dia 04 de abril.

Vale ressaltar que das oportunidades disponíveis, 71 são para ampla concorrência, enquanto quatro são reservadas para pessoas com deficiência (PCD).

O contrato possui validade de três anos e pode ainda ser prorrogado por mais dois.

No endereço eletrônico do Ipasgo os interessados poderão encontrar o edital completo e todas as informações necessárias, como cronograma do processo seletivo, lista de documentos e as declarações que devem ser preenchidas.