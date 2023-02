Garota de programa sofre ameaças após não topar realizar fetiche de cliente em Anápolis

Uma garota de programa sofreu ameaças após não topar realizar o fetiche de um cliente. O aconteceu na noite de sexta-feira (11), em Anápolis.

A acompanhante conta que o encontro se deu na casa do homem e que tudo corria bem até ele propor um ato que não constava no anúncio do serviço.

Segundo ela, o cliente disse que tinha fetiche em praticar sexo oral em outras mulheres e, após a recusa da profissional, ficou totalmente transtornado.

Ele teria ainda afirmado ser “um homem perigoso e bandido” e confiscado o celular dela. Mesmo assim, a garota de programa não mudou ideia — uma vez que não executa relações sem proteção.

Diante disso, o cliente quebrou o aparelho da vítima e quis de volta o dinheiro pago pelo encontro. Libertada da residência, a acompanhante diz que procurou a delegacia para denunciá-lo.

A mulher não soube informar se o nome que ele se identificou é verdadeiro. O DDD do WhatsApp usado para agendar o programa pertence ao estado do Rio de Janeiro (RJ).