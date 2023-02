Homem que levou tiro no rosto em bar do Filostro é vizinho do autor do disparo

O homem de 34 anos, que foi baleado no rosto na tarde deste sábado (11), no Conjunto Filostro Machado, é vizinho do autor dos disparos.

O Portal 6 apurou que ambos haviam se desentendido mais cedo e voltaram a se encontrar em um bar no mesmo bairro. Lá a vítima foi amaçada de morte e atingida no rosto por um disparo feito pelo vizinho.

Depois de ser ferido, o homem ainda conseguiu chegar em casa e pedir ajuda aos familiares.

Socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ele foi internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA). Segundo a assessoria de imprensa da unidade, o estado clínico dele é grave.

O autor do disparo foi identificado, mas até o momento desta publicação não havia sido localizado e preso.