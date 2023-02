Homens ameaçam motorista de aplicativo com revólver e roubam veículo, em Anápolis

O fim da madrugada da sábado (11) ficará marcada da memória de um motorista de aplicativo de Anápolis.

O Portal 6 apurou que ele aceitou uma corrida por volta das 5h para levar dois rapazes que estavam na Avenida Brasil Sul até a Vila Esperança.

Entretanto, no meio do trajeto, um deles sacou uma arma de fogo e deu uma ‘gravata’ no motorista.

Sem reagir, o condutor saiu do veículo e correu para a porta da Unidade de Pronto Atendimento da Vila Esperança.

Apesar do patrulhamento, a equipe da Policia Militar não encontrou a dupla.