Jovem destrói casamento da irmã, compra briga com a família e deixa todos em choque ao contar o motivo

Uma jovem contou no Reddit sobre a situação caótica que enfrentou após se separar do ex-noivo e ser notificada que a irmã estaria apaixonada pelo antigo amor. O caso teve vários desdobramentos e viralizou na internet.

A moça, que não quis se identificar, disse no relato que tem 24 anos e que estava com o rapaz há muitos anos. “Nós começamos a namorar quando eu tinha 13 e ele tinha 15. Ele foi meu primeiro amor, meu primeiro tudo”, começou.

“Ficamos noivos quando eu tinha 20 anos e, depois de 6 meses, descobrimos que eu estava grávida. Infelizmente eu passei por um aborto espontâneo e foi o pior momento das nossas vidas. Então isso foi um grande golpe para nós e para o nosso relacionamento”, relembrou.

Com todas as dificuldades, o casal acabou rompendo o vínculo. Foi neste momento que o rapaz teve a ‘brilhante’ ideia de se relacionar com a cunhada, irmã da ex-noiva.

Depois de quase um ano, o jovem voltou com a internauta e tentaram reatar um romance. No entanto, a cunhada reapareceu informando que estaria grávida.

“Meus pais e alguns amigos sabiam disso e não me contaram! Eu terminei tudo definitivamente e, apenas alguns dias depois, recebi o convite para o casamento deles. Fiquei fora de mim, bebi bastante e fui até a casa dos meus pais onde estava acontecendo a festa”, disse.

“Minha família toda estava lá, eu apareci e fiz um discurso sobre tudo o que aconteceu comigo. Minha irmã saiu chorando e meus pais se viraram contra mim dizendo que eu deveria apenas ficar feliz por eles. Eu agi errado?”, finalizou a jovem no fórum virtual.

Os internautas ficaram revoltados com a atitude impiedosa deles. “Que covardia! Tanto da parte da irmã, quanto dele. Imperdoável”, disse uma mulher.

“Pegue o anel de noivado e venda para pagar a terapia. Você merece um pouco de paz”, disse outra usuária.