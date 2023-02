Atriz que fez a Laura de Carrossel cresceu, perdeu 35 kg e contou por que decidiu mudar; veja a transformação

O remake de Carrossel foi um sucesso no TV e até hoje tem uma base fãs. Os vídeos com os capítulos bombam no Youtube e pela Netflix, a novela vira e mexe fica entre o top 10 de programas mais assistidos.

Um dos destaques da trama é a personagem Laura, interpretada por Aysha Benelli. Atualmente com 19 anos, a atriz, que é filha da cantora Simony com o rapper Afro-X, impressiona pela grande mudança no visual.

Ela conta que perdeu 35 kg e decidiu emagrecer por saúde e qualidade de vida. Também mudou a cor do cabelo, que atualmente está vermelho depois de uma fase loira. O natural é moreno.

Simony, em entrevista à revista Quem, disse que acompanhou de perto tudo que a filha passou, mas nunca a forçou a nada.

“A gente sempre pensou nesse lance de emagrecer, só que ela era muito criança ainda. E é mais difícil ainda uma criança fazer dieta”, lembrou.

“Quando ela passou dos 15 anos e ficou mais mocinha, ela mesma resolveu entrar em uma dieta”, explicou, completando que Aysha sempre teve a maturidade em saber lidar com comentários ofensivos sobre o peso.

A atriz de Carrossel diz que por vezes chegou a ser atacada na infância, mas que a experiência na novela foi importante para dirimir essa situação.

“Ficava triste, chorava e falava com a minha mãe, e ela sempre dizia para eu não ligar. E minha personagem em Carrossel me ajudou muito a lidar com isso”, pontuou no canal que mantém no Youtube.

Para Simony, cabe aos pais ficarem atentos e ajudar os filhos. “O conselho que dou para as mães é elevar a autoestima dos nossos filhos, independente do jeito que eles forem, porque as pessoas lá fora são muito cruéis”, destaca.

“Elas escrevem coisas que machucam muito. Antes de falar, julgar, pense muito”, aconselha a cantora.