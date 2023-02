Cavalhadas de Pirenópolis retornam a espaço tradicional, mas com uma série de mudanças

As populares Cavalhadas de Pirenópolis voltam a ser realizadas no Cavalhódromo da cidade a partir deste ano. O local estava interditado desde setembro de 2021 por causa de problemas nas arquibancadas, rampas e escadas.

Para que o evento seja realizado no habitual campo de batalhas, a Secretaria da Cultura de Goiás (Secult) promoverá uma série de adequações. Entre as mudanças está prevista a remoção de escadas e rampas de acesso que estão com as estruturas comprometidas.

As arquibancadas também serão isoladas e o espaço terá ajustes para receber os camarotes provisórios que serão instalados no local. Após o evento, a Secult ainda promoverá uma reforma total no Cavalhódromo.

Em 2023, as Cavalhadas serão realizadas nos dias 28, 29 e 30 de maio. As celebrações que fazem parte da Festa do Divino Espírito Santo e são inspiradas nas tradições de Portugal e da Espanha na Idade Média, com mais de 200 anos de tradição em Goiás.

A festa é marcada pela representação das batalhas ocorridas entre cristãos e mouros, na Península Ibérica, entre os séculos IX e XV. Em uma luta coreografada, 12 cavaleiros de cada lado representam os dois exércitos. Além disso, há também a presença dos Mascarados que saem às ruas, a pé ou a cavalo.