Rápido Araguaia está com vagas abertas na Grande Goiânia e salários chegam a R$ 3,2 mil

A empresa Rápido Araguaia, concessionária que atua na Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), na Grande Goiânia, está ofertando 134 vagas de emprego, com oportunidades também na área operacional e para estagiários.

As ofertas vão desde para motoristas de ônibus – tanto para 25h quanto 44h semanais – até mecânicos, auxiliar de almoxarife, eletricista, assistente administrativo, lavador e pintor. Os salários chegam a R$ 3,2 mil.

Já para o estágio, as vagas são para as áreas de Engenharia Mecatrônica, Mecânica ou Elétrica. O pagamento será feito por meio de uma bolsa de R$ 1.182,00 + benefícios.

Para se inscrever no processo seletivo, a pessoa interessada deve acessar o site do Grupo Odilon Santos, empresa gestora da Rápido Araguaia.

Confira abaixo a relação completa dos cargos disponíveis, com detalhes sobre a a função e remuneração ofertadas:

• Analista de Experiência do Colaborador: 01 vaga

. Salário: de mercado + benefícios (auxílio home office (Swile); Cartão Passe-Livre Funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidades; universidade corporativa);

. Atividades: atuará como parte da SQUAD de Employee Experience do Grupo Odilon Santos. Será um agilista: deverá Acompanhar, conduzir e analisar entrevistas; analisar e realizar tratamento de dados; participar e conduzir dinâmicas criativas com foco em solução de problemas com inovação; desenvolver, aplicar e analisar pesquisas quantitativas e qualitativas; participar de treinamentos envolvendo e aplicando metodologias ágeis; e propor soluções de melhoria de processos;

. Requisitos: ensino superior cursando, experiência com metodologias ágeis, pacote Office intermediário. Conhecimento em ferramentas como Canva e similares será um diferencial.

. Horário e local de trabalho: Horário comercial, de segunda a sexta-feira, em regime de tele-trabalho.

• Assistente Administrativo (exclusiva para pessoas com deficiência): 01 vaga

. Salário: R$ 1.335,55 + benefícios (vale-alimentação R$ 809,00; Cartão Passe-Livre Funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidade);

. Atividades: lançamento de notas fiscais e atendimento aos fornecedores;

. Requisitos: ensino médio e conhecimento básico em informática;

. Horário e local de trabalho: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na garagem Central da Rápido Araguaia.

• Assistente de Planejamento e Manutenção: 01 vaga

. Salário: R$ 1.986,40 + benefícios (vale-alimentação; Cartão Passe-Livre Funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidades);

. Atividades: planejar atividades da equipe de manutenção, realizar consultas no sistema MEGA quanto às demandas de inspeções, planejar ocorrências de manutenções preventivas, organizar peças e ferramentas, estruturar cronograma da área, realizar apresentação dos dados e metas da área para a equipe de manutenção, estruturar apresentação em Power Point e alimentar indicadores da área;

. Requisitos: superior completo ou cursando em Administração, Engenharia ou áreas afins e conhecimento intermediário em Excel;

. Horário e local de trabalho: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na garagem Central da Rápido Araguaia.

• Auxiliar de almoxarife: 01 vaga

. Salário: R$ 1.302,00 + benefícios (vale-alimentação; Cartão Passe-Livre Funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; descontos em universidades; e universidade corporativa);

. Atividades: atendimento telefônico da Central de Compras; emissão da Sugestão de Compras; alimentação de planilhas de controle da Central de Compras; entrega de documentos do setor com registro de protocolo; arquivamento de documentos do setor; e suporte nas rotinas administrativas;

. Requisitos: ensino médio completo e informática básica;

. Horário e local de trabalho: das 08h às 18 horas, de segunda à sexta, na garagem Oeste da Rápido Araguaia.

• Controlador(a) de Tráfego: 01 vaga

. Salário: R$ 1.565,08 + benefícios (vale-alimentação de R$ 898,00; Cartão Passe-Livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidades, universidade corporativa);

. Atividades: preparar e realizar todas as rotinas operacionais na soltura da frota para o ciclo operacional; corrigir eventuais inconformidades; e recepcionar todos os veículos recolhidos ao final do ciclo operacional.

. Requisitos: ensino médio e conhecimento em informática;

. Horário e local de trabalho: escala 6×1, das 18h às 01h48h, na garagem Oeste, Sul ou Noroeste.

• Eletricista de auto: 02 vagas

. Salário: R$ 3.257,89 + + benefícios (vale-alimentação de R$ 898,00; Cartão Passe-Livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidades, universidade corporativa);

. Atividades: recondicionar e testar peças e componentes elétricos, através de ferramentas e equipamentos;

. Requisitos: ensino fundamental e experiência na área de elétrica de auto;

. Horário e local de trabalho: 8h às 16h20 na garagem Oeste ou Noroeste.

• Estagiário (a) em Engenharia Mecatrônica, Mecânica ou Elétrica: 01 vaga

. Bolsa Estágio: R$ 1.182,00 + benefícios (vale-alimentação de R$ 645,77 e cartão Passe-Livre Funcional);

. Atividades: Atualizar levantamentos e relatórios internos. Auxiliar no desenvolvimento, modelagem 3D, vistoria, avaliação e produção de produtos. Operar e fazer manutenção de impressoras 3D.

. Requisitos: cursando ensino superior a partir do 7° período, preferência na área de Engenharia Mecatrônica, Mecânica ou Elétrica; interessante ter cursos complementares, como curso técnicos do Senai (Técnico em automação industrial, eletromecânica, eletrônica, manutenção automotiva, mecânica, mecatrônica etc.).

. Horário e local de trabalho: de segunda a sexta-feira, 6h diárias, a combinar, na Garagem Oeste.

• Lanterneiro(a): 04 vagas

. Salário: R$ 2.280,54 + benefícios (vale-alimentação de R$ 898,00; Cartão Passe-Livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidades, universidade corporativa);

. Atividades: analisar o veículo a ser reparado; preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura; e confeccionar peças simples para pequenos reparos;

. Requisitos: ensino fundamental e experiência com lanternagem de veículos pesados;

. Horário e local de trabalho: das 8h às 16h20, na garagem Noroeste ou Oeste.

• Lavador: 02 vagas

. Salário: R$ 1.302,00 + benefícios (vale-alimentação de R$ 898,00; Cartão Passe-Livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidades, universidade corporativa);

. Atividades: realizar a limpeza interna e externa dos ônibus;

. Requisitos: ensino fundamental e não é necessária experiência

. Horário e local de trabalho: das 18h às 01h40 ou das 8h às 16h20, na Garagem Oeste ou Sul.

• Mecânico: 05 vagas

. Salário: R$ 2.280,54 + benefícios (vale-alimentação de R$ 898,00; Cartão Passe-Livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidades, universidade corporativa);

. Atividades: fazer a manutenção corretiva e preventiva dos veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão de freios, direção, regulagem de motores e suspensão;

. Requisitos: ensino fundamental e necessária experiência com mecânica diesel;

. Horário e local de trabalho: escala 6×1, turno diurno, com uma folga semanal, na garagem Oeste ou Garagem Sul.

• Motorista 25h: 111 vagas

. Salário: R$ 1.449,28 + benefícios (vale-alimentação de R$ 509,70; Cartão Passe-Livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidades, universidade corporativa);

. Atividades: realizar o transporte de passageiros com atenção e segurança;

. Requisitos: CNH categoria D/E, possuir o curso de transporte coletivo de passageiros ou ter o interesse em realizá-lo, com ou sem experiência;

. Horário e horário de trabalho: carga-horária de 25h semanais, para trabalhar nos turnos matutino (das 3h50 às 13h30) ou vespertino (das 14h às 00h), na garagem Oeste, Noroeste ou Sul.

• Motorista semi-urbano 44h semanais: 02 vagas

. Salário: R$ 2.271,68 + benefícios (vale-alimentação R$ 645,00; Cartão Passe-Livre Funcional; plano de saúde e odontológico; TotalPass; Medipreço; e descontos em universidades);

. Atividades: realizar transporte coletivo de passageiros nos trechos semi-urbano, com saída para a Rodoviária de Goiânia;

. Requisitos: CNH categoria D/E, EAR (Carteira com Atividade Remunerada) e possuir o curso de transporte coletivo de passageiros;

. Horário e local de trabalho: turno vespertino – disponibilidade das 14h às 00h – na garagem Sul da Rápido Araguaia ou na Rodoviária de Goiânia.

• Pintor(a): 01 vaga

. Salário: R$ 2.597,93 + benefícios (vale-alimentação de R$ 898,00; Cartão Passe-Livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidades, universidade corporativa);

. Atividades: realizar a pintura de veículos, envolvendo manuseio de tinta, catalizador, preparação de massa, lixagem, impapelação e verificação/inspeção da pintura dos veículos;

. Requisitos: experiência anterior com pintura de veículos;

. Horário e local de trabalho: das 8h às 16h20, com uma folga semanal, na Noroeste.

• Vistoriador: 01 vaga

. Salário: 1.565,55 benefícios (vale-alimentação R$ 898,00; Cartão Passe-Livre Funcional; plano de saúde Hapvida; plano odontológico Hapvida e Uniodonto; Gympass; Medipreço; convênio com universidades; e universidade corporativa);

. Atividades: preparar e realizar todas as rotinas operacionais na soltura da frota para o ciclo operacional; corrigir eventuais inconformidades; e recepcionar todos os veículos recolhidos ao final do ciclo operacional, dentre outras atividades correlatas;

. Requisitos: ensino médio completo ou superior cursando em Logística;

. Horário e local de trabalho: escala 6×1, das 18h às 01h48, na garagem Sul da Rápido Araguaia.