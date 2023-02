Saiba quanto custa se hospedar em castelo de estilo europeu escondido em Pirenópolis

Que tal viajar no tempo e viver um conto de fadas por um fim de semana sem sair de Goiás? Com uma arquitetura ao estilo dos castelos europeus, uma pousada localizada em Pirenópolis, a 130 km de Goiânia, está atraindo quem busca de sossego e contato com a natureza enquanto viajam no tempo.

Na ‘Pousada Villa das Pedras’, o mergulho na história já começa com o modelo da hospedagem. O empreendimento é construído em madeira e pedra em meio ao cerrado local, e aposta em uma decoração elegante com estátuas, pisos e colunas que lembram o período medieval.

Os quartos têm opções que vão desde as mais simples até as mais luxuosas: os hóspedes podem escolher de apartamentos standard a suítes de luxo exclusivas para casais, que contam até com hidromassagem. E se o desejo é ter mais espaço e privacidade, há ainda as opções de chalé master térreo, alguns, inclusive, com antessala e voil sobre a cama.

Aos que podem investir um pouco mais, o interessante é usufruir do conforto do chalé master duplex, que possui varanda exclusiva e hidromassagem com vista para o jardim. A escolha mais luxuosa, contudo, fica por conta do bangalô casarão, que oferece quarto para casal, sala, varanda, hidromassagem e tem o privilégio de ser cercado pela natureza.

Localizada a 3km da Igreja Matriz da cidade de Pirenópolis, a pousada possui ainda uma área de lazer com piscinas tradicionais e cascata, saunas, quadra, espaço de lounge no jardim e minigolfe. Uma diária na Villa das Pedras sai a partir de R$ 536,09, segundo levantamento feito pelo Portal 6 nesta sexta-feira (10). É preciso se planejar, contudo, já que os quartos disponíveis costumam se esgotar rapidamente.