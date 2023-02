Cachorro celebridade vira atração bloquinho de Carnaval em Anápolis

De abadá e fantasia completa para curtir o carnaval, o cachorrinho Dengoso caiu na folia e virou atração do bloquinho CarnaPoá 2023, que acontece neste sábado (11), em Anápolis. O bichinho ficou famoso por ser “fujão” e adorar ir para o bar.

O animal já virou celebridade na cidade e como todos querem conhece-lo, ele foi diretamente para o camarim atender os fãs. Nas redes sociais, uma das organizadoras do evento informou que o pet já estava disponível para fotos.

Além de marcar presença como convidado especial, Dengoso ainda subiu ao palco para curtir ao lado da cantora Stefane Lorena, principal atração artística da festança.

O bloquinho começou às 14h e acontece no bar preferido do animal. Ele ficou famoso nas redes sociais após o tutor compartilhar as fugas dele para ir no estabelecimento.

Os registros feitos pelo empresário Weder Mendes no TikTok já reúnem milhares de visualizações e o bichinho faz sucesso por lá. Agora, “Dengoso Fujão” tem até um perfil próprio no Instagram.