Descoberto laboratório clandestino que fabricava medicamentos falsos em Anápolis

A Polícia Civil (PC) de Anápolis deflagrou uma operação, nesta segunda-feira (13), que revelou a existência de um laboratório clandestino de medicamentos falsificados no Residencial Monte Senai.

Segundo o Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic), esta “fábrica” ilegítima operava dentro de dois imóveis residenciais, sem dar indícios de que alguma atividade ilegal ocorria ali.

No entanto, ao adentrar a residência, era possível ver um verdadeiro depósito dos produtos, armazenados em um local sem as mínimas condições de higiene.

Havia inclusive dejetos de ratos e baratas no espaço onde os produtos medicinais estavam dispostos.

Não o bastante, foram encontrados também medicamentos falsificados de marcas conhecidas pelo público, o que pode se caracterizar como crime de pirataria.

Durante a operação, os policiais do Geic interceptaram uma caminhonete que saía para fazer a entrega dos remédios em uma loja no bairro, de propriedade da mesma dona dos imóveis.

Ainda não se tem o número exato dos medicamentos, mas foram apreendidos o veículo que fazia o transporte, um caminhão baú lotado, e foram necessárias ainda algumas viaturas da polícia para levar todo o armazenamento.

Dois funcionários que estavam trabalhando no local foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. A dona do laboratório, no entanto, ainda não foi encontrada pelas forças policiais.