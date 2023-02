Golpistas românticos da internet: o que aposentadas e familiares precisam saber

Depois do longo período de pandemia da Covid-19, iniciou-se uma onda de golpes, principalmente com pessoas da terceira idade. Com isso, aconteceu um caso específico que chocou o mundo, inclusive toda a internet.

Kate Kleinert foi uma sobrevivente da segunda guerra mundial, presenciando a situação do holocausto. A idosa contou que durante o isolamento global quis se abrir para novas oportunidades de relacionamentos.

No entanto, a decisão foi péssima. Isso porque ela foi submetida a um cenário horrível com um golpista no final do ano de 2020.

A idosa perdeu quase US$ 139 mil (cerca de R$ 725 mil) das economias, de acordo com uma acusação federal revelada em Nova York, no final de janeiro de 2021.

Isso porque em dezembro do ano inicial da pandemia, o homem começou a pedir dinheiro para a vítima. E, para piorar, o suspeito explicou que tinha alguns filhos e que todos precisavam de ajuda financeira.

Cerca de US$ 39 mil em vales-presente foram debitados da conta da senhorinha, que, até então, não enxergava maldade nenhuma na situação.

Depois de um tempo, a vítima percebeu que se tratava de um mentira. Foi quando procurou a polícia. Lá, ela descobriu que já haviam algumas denúncias contra o anônimo.

“A perda que mais me dói é a perda de seu amor e da família que pensei que teria”, disse, à mídia estadunidense, a idosa, que confessou ter sofrido muito com tudo.

“Já vi idosos hipotecarem suas casas, emprestarem grandes somas de dinheiro de seus vizinhos, esvaziarem suas contas de aposentadoria”, disse Michael Delaney, um advogado especializado em direito de idosos de Chicago.