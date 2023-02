Jovem é esfaqueado durante tentativa de assalto em Anápolis

Na manhã desta segunda-feira (13), um jovem, de 22 anos, foi esfaqueado durante uma tentativa de latrocínio que ocorreu em plena Avenida Brasil, na região Central de Anápolis.

O Portal 6 apurou que a vítima estava se deslocando para o trabalho quando foi surpreendida por um indivíduo, que com uma faca em mãos, anunciou o roubo.

Em um determinado momento, o suspeito teria tentado esfaquear o rapaz na região do pescoço, mas ele conseguiu se desvencilhar a tempo e foi atingido no braço esquerdo.

Assustado com toda a situação, o jovem correu, mas acabou caindo no lamaçal causado pela forte chuva que atingiu a cidade no dia anterior.

Enquanto ele ainda estava no chão, o suspeito tentou novamente esfaqueá-lo, sendo desta vez na região das costas. Posteriormente, pegou o celular da vítima e empreendeu fuga.

Logo após o crime, o rapaz conseguiu correr até um prédio, onde foi encontrado ferido por um trabalhador que havia acabado de chegar.

A Polícia Militar (PM) foi então acionada e em patrulhamento, identificou o suspeito ainda portando a faca utilizada na tentativa de latrocínio.

Durante o interrogatório, o homem relatou que havia vendido o celular roubado para que pudesse comprar drogas.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Distrital de Anápolis e foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de latrocínio.