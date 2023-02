Novas regras do PIX já estão valendo e estas são as principais

Ferramenta disponibilizada pelo Banco Central em novembro de 2020, o PIX terá novas atualizações. Agora, quem utiliza exclusivamente desse serviço deverá ficar mais atento às novidades.

Algumas restrições e liberações foram sancionadas, principalmente, sobre as transações. Para as pessoas físicas, a facilidade e a possibilidade de transferir todo o limite diário de uma só vez serão permitidas.

Anteriormente, o limite diário para movimentaçoes era de R$ 3 mil e, com isso, era fundamental respeitar o limite de R$ 1 mil a cada PIX enviado. Logo, se fosse necessário enviar um PIX maior que este, seria preciso repetir a funcionalidade várias vezes.

Depois da nova atualização, tudo mudará. Os valores transferidos instantaneamente serão maiores. Na prática, o Banco Central informou que o teto por transação visará simplificar o uso da ferramenta de segurança nas plataformas bancárias.

A partir deste momento, também ficou determinado que o limite de envios e recebimentos pelo método PIX no período noturno é de R$ 1 mil.

Com base na Instrução Normativa (IN) nº 331, somente o limite por horário permanecerá fixo. Simplificadamente, os ajustes dos limites do PIX levam os usuários a escolherem pela movimentação da quantia máxima das 06h às 20h ou das 20h às 06h.

Vale ressaltar que o período noturno entra em vigor a partir das 20h. Todas as medidas foram firmadas no último dia 02 de janeiro deste ano.