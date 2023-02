Descubra qual é a característica mais ousada do seu signo; lista completa

No zodíaco, cada signo possui uma característica mais ousada que marca esse perfil no momento de se envolver intimamente com alguém.

Se você quiser saber se vale a pena relacionar com o crush, é bom analisar esses detalhes, pois podem ser fundamentais para um bom convívio.

Vale a pena lembrar que não é somente o Sol nas casas que influenciam, mas o ascendente e, principalmente, o Vênus – por ser o planeta que regencia o aspecto de relacionamentos íntimos.

Diante disso, confira agora qual a característica mais ousada do seu signo:

1. Áries

Hedonismo e direção – a maior ousadia do ariano, com certeza, é o jeito hedonista (buscando o prazer e a autossatisfação) e senso de direção impecável.

Isso porque ele sabe o que quer. Por ser a primeira casa do zodíaco, o nativo não aceita a posição de segundo lugar e consegue sempre os holofotes que almeja.

Dentro de um relacionamento, isso pode ser excelente, por ele saber te surpreender quando menos esperar. Porém, se você for uma pessoa muito irredutível e bater de frente com ele, se prepare para as brigas.

2. Touro

Sensualidade – essa característica do taurino é algo totalmente inquestionável. Esse signo sabe exatamente como cativar bons sentimentos e atrações em qualquer pretendente.

Donos de olhares marcantes, os nativos conseguem atrair qualquer pessoa, independente do cenário em que se encontrar. E as boas línguas costumam afirmar que são impressionantes entre quatro paredes.

3. Gêmeos

Inteligência – os geminianos são pessoas realmente mais complicadas de lidar em um relacionamento. No entanto, algo que não se pode negar, em hipótese alguma, é sobre a inteligência que esses nativos trazem consigo.

São pessoas que gostam de saber e falar sobre tudo. Não importa qual seja o assunto, o geminiano já terá algum certo conhecimento sobre e te deixará surpreso com a quantidade de conteúdo que existe naquelas cabecinhas.

E quem é que não fica encantado com uma pessoa esperta e estudada te contando tudo sobre a vida?

4. Câncer

Criatividade – já o canceriano, por sua vez, ganha qualquer pretendente na criatividade. Essa casa sabe surpreender de formas inexplicáveis quando estão realmente interessadas em alguém.

Não importa qual seja o obstáculo ou quanto isso lhe custará. Ele simplesmente se doará de todas as formas para impressionar e ganhar o coração da pessoa desejada.

Isso porque o nativo valoriza muito as pessoas e projetam diferentes meios de marcar o coração delas.

5. Leão

Fogosos – honestamente, o fogo de leão vai muito além do elemento regente. Esse signo é terrível (no bom sentido) entre quatro paredes. Sabe deixar os pretendentes sem fôlego e completamente apaixonados.

É difícil resistir aos encantos dos nativos, principalmente por causa da persuasão. Além de química, pode se preparar para ficar boquiaberta com a argumentação dessa casa astrológica.

6. Virgem

Perfeccionismo – a característica mais ousada dos virginianos é, sem sombra de dúvidas, o perfeccionismo. Isso porque eles não costumam errar. Seja na cama, nas surpresas, nos jantares, os nativos são impecáveis.

Cheirosos, bem alinhados e muito detalhistas, essa casa sabe surpreender qualquer pessoa que se interessar por ela.

7. Libra

Persuasão e flexibilidade – parece contraditório, mas existe uma boa justificativa. O libriano é persuasivo no quesito galanteador, Ele sabe comprovar que é uma excelente opção para se relacionar e te deixa encantada com isso.

Quando menos esperar, o libriano já terá arrancado todo seu ar, fazendo com que se apaixone cada vez mais.

Agora, sobre a flexibilidade diz respeito a ele não ser muito adepto de rótulos. Ele prefere que as coisas sejam mais leves e flexíveis (traduzindo, foge de compromissos sérios).

8. Escorpião

Erótico e paixão – a oitava casa do zodíaco é fortemente marcada pelo erotismo e a paixão ardente que guardam consigo. É uma das casas mais sensuais e intensas.

Quando despertam o desejo em alguém, conseguem se jogar de cabeça nessas relações, fazendo com que o parceiro se sinta totalmente confortável intimamente.

É difícil conseguir escapar dessa sedução.

9. Sagitário

Senso de humor e doação – o sagitariano é completamente bem humorado e acaba deixando qualquer ambiente, em que estiver, descontraído e leve.

Além de ser tranquilo, brincalhão e parceiro, o nativo ainda traz consigo um poder de entrega encantador. Ele faz questão de que a outra pessoa se sinta o mais acolhida possível.

Logo, é capaz de abdicar de algumas coisas para o bem do outro.

10. Capricórnio

Comando – na décima casa astrológica, a característica mais ousada é a capacidade de domínio. Há quem não goste muito, como os arianos – por exemplo.

No entanto, alguns signos se encantam com a dominância deles e até prezam por serem tão bem conduzidos. O capricorniano é um líder nato, além de um bom conquistador.

11. Aquário

Experiência única – o aquariano é uma pessoa extremamente excêntrica. Ele preza muito por experiências únicas, sem chances de entrar na rotina ou tornar uma vida metódica.

Logo, quando for se envolver com algum nativo deste signo, esteja preparada para novidades sempre.

12. Peixes

Intensidade – por fim, a última casa do zodíaco é marcada pela intensidade que projeta nas relações, O pisciano sabe se jogar de cabeça em qualquer situação e isso pode ser ótimo ou sufocante. Vai depender muito da outra pessoa.

No mais, são pessoas muito amáveis e bondosas.

