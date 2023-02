Veja por dentro como é a mansão luxuosa onde Marília Mendonça morava em Goiânia antes de acidente

A morte prematura da cantora Marília Mendonça, em 2021, deixou incontáveis fãs chocados em todo o Brasil. Dona de uma potente voz, a artista goiana colecionou hits e construiu uma fortuna com o próprio trabalho.

Um dos principais símbolos do sucesso da sertaneja foi a mansão luxuosa que ela morava em Goiânia. Contudo, Marília nunca mostrou a residência ao público, antes da fatalidade.

No entanto, o jornalista Leo Dias, do Metrópoles, foi até à casa da cantora, para uma entrevista com a mãe dela, Ruth Moreira, e acabou revelando diversos detalhes da propriedade.

Dentre eles, estava até o quarto de Marília, onde poucas coisas foram mudadas desde a morte dela. Até mesmo as roupas que ela usava no dia do acidente aéreo estão guardadas no local.

Além disso, a casa conta com um amplo espaço externo. Nele, se encontra um jardim extenso, com piscina iluminada, quiosques de sapê, uma cascata d’água e uma banheira de hidromassagem.

Durante a entrevista, também foi mostrado o closet da cantora, onde ela guardava diversos adereços, além das roupas que guardava.

Confira nas imagens a seguir: