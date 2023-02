Casal descobre que ganhou na loteria, mas não poderá ficar com o prêmio por um detalhe

Um casal norte-americano contou como foi descobrir que teria ganhado US$ 100 mil (cerca de R$ 521, mil) e, por um pequeno detalhe, ver todos os sonhos sendo frustrados.

Dan Lewis vive com a esposa no Canadá e explicou que eles teriam ganhado um bilhete premiado no Natal, porém nem se atentaram em tentar a sorte, marcando as opções da raspadinha.

Agora, nesta semana, a família estava realizando uma limpeza geral na casa e encontrou uma caixa com itens antigos, incluindo o ticket dourado. Por pura curiosidade, Dan quis riscar o papel.

“Nós passamos lemos o jogo e havia ícones que mostravam a arma, a sala e o suspeito, assim como um jogo de tabuleiro. Nós chegamos ao final do jogo e ele revelava quem foi o assassinato e ela diz ‘eu tenho todos os três símbolos’ e eu fiquei tipo ‘de jeito nenhum'”, contou à mídia local.

Conferindo as regras do bilhete, descobriram que, somando todos os itens, o prêmio total seria de US$ 100 mil. O problema é que já havia excedido o tempo limite para recuperar o prêmio.

“Nós pegamos o bilhete e olhamos para a data de validade e foram cinco dias antes de arranharmos”, desabafou desolado. “Quando vimos pela primeira vez que ganhamos US$ 100.000, pensamos que isso vai cuidar de todos os nossos problemas”, disse.

“Porém, é claro que alguns minutos depois ficamos devastados ao descobrir que não ganhamos absolutamente nada”, relembrou.