Conheça a exuberante cidade goiana que esconde muito mais que uma fonte de desejos

A cidade de Mossâmedes, localizada no Centro de Goiás, a cerca de 150 km de Goiânia, é uma das mais antigas do estado, fundada em 1755.

Com pouco mais de 5 mil habitantes, o município é conhecido por uma famosa Fonte dos Desejos, que pode ser encontrada na Praça Leinor Oliveira dos Santos.

Lá, tanto os moradores quanto os visitantes podem dedicar um momento do dia para fazer um pedido e torcer para que os anseios se concretizem.

Contudo, mesmo sendo o principal ponto turístico da cidade, o exuberante município não se resume apenas à Fonte dos Desejos.

Por se encontrar no pé do Parque Estadual da Serra Dourada, o município é um forte ponto do ecoturismo em Goiás. Sendo assim, os visitantes podem explorar as trilhas, cachoeiras e se conectar de perto com o Cerrado.

Uma das principais rotas traçadas na região é a subida da Serra Dourada. A trilha de pedras pode ser atravessada de carro, bicicleta e até mesmo a cavalo, até certo ponto.

Depois, é “pé na estrada”. Ou, adaptando ao contexto, “pé no mato”.

Isso porque a pessoa que visita a Serra vai entrar em contato direto com a biodiversidade natural do Cerrado, que conta com uma ampla gama de vegetações e animais nativos.

No final do caminho, o turista ainda é presenteado com um banho de cachoeira. Uma fina queda d’água dá origem a uma pacata lagoa, com água em abundância para se refrescar.

Por fim, quem visita Mossâmedes pode presenciar um lindo pôr-do-sol e respirar um ar puro, bem afastado da poluição dos grandes centros urbanos.