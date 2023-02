O decreto do prefeito Roberto Naves (PP) que coloca Anápolis em estado de emergência também aponta os critérios para concessão do Aluguel Social no município.

De acordo com o texto, adiantado em primeira mão pelo Portal 6 e publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (15), o benefício poderá ser concedido às famílias desabrigadas pela chuva por até um ano.

Para ter direito, as vítimas deverão buscar a Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura e provar que tiveram as residências acometidas em decorrência de temporais.

A produção dos laudos técnicos nos imóveis ficará a cargo da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

O decreto estabelece ainda que “o valor do Aluguel Social será estabelecido em ato específico, por decisão fundamentada, com prévia oitiva da Secretaria Municipal da Economia”.

