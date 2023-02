Em festa de aniversário, mulher descobre pela família do namorado tudo que ele escondia dela e decide terminar

Brigas de família em datas comemorativas acabam sendo bem mais comuns do que deveriam, mas neste caso em específico a situação acabou saindo totalmente do controle, provocando um término de relacionamento.

O relato foi publicado no Reddit pelo aniversariante, de 35 anos. Segundo ele, que não quis se identificar, a festa estava ótima até o irmão mais velho começar a perguntar sobre o futuro do filho dele.

O primogênito foi nomeado de Mark e, segundo o narrador, o filho estaria concluindo o ensino médio nos próximos meses e pretende cursar medicina. Com isso, o irmão questionou como é que as mensalidades seriam pagas, por ser um curso caro.

“Meu filho disse a ele que eu iria pagar uma grande parte e que meus pais também estavam lhe dando algum dinheiro. Meu irmão ficou com uma expressão desagradável no rosto e disse: ‘é claro que os filhos da ‘criança de ouro’ também estão recebendo tudo'”, contou no relato.

Neste momento de tensão, a namorada do aniversariante e a cunhada, parceira de Mark, se aproximaram e começaram a opinar. Enquanto a cunhada defendia o marido, a mulher do caçula ficou completamente chocada.

“Mark se meteu em mais problemas do que eu quando bateu o carro de nossos pais [ele dirigia drogado]. Eu tive que conseguir pagar minha educação, mas nós dois tínhamos fundos”, foi o que relatou o irmão mais velho.

“Meus pais escolheram usar os fundos dele para sustentar as três meninas que ele engravidou quando tinha 18 anos, entre outras coisas”, continuou.

Depois disso, a briga deixou de ser de familiares, mas sim da namorada com o aniversariante. Aparentemente, ele havia ocultado grande parte do passado, inclusive alguns filhos, e a moça detestou descobrir tudo assim.

A discussão foi bastante séria e a decisão dela foi romper totalmente com ele. Nos comentários, os internautas dividiram as opiniões. Enquanto alguns acharam justo ele ser cobrado pelos erros antigos, outros disseram que ele pode ter mudado e não merecia esse “presente”.