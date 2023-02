Fiscais do Conselho de Medicina Veterinária interrompem cirurgias do Castramóvel em Anápolis

Uma equipe do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) de Goiânia se deslocou para Anápolis e interrompeu a primeira ação da retomada de 2023 do Castramóvel promovido pela Prefeitura de Anápolis, no Setor Vila Norte, nesta quarta-feira (15).

O Portal 6 apurou que a expectativa era de que 40 animais fossem castrados ao longo dia, mas somente 22 passaram pelo procedimento. Isso porque, por volta de 12h, a equipe do conselho interrompeu todas as atividades.

Os fiscais do órgão estão avaliando o registro dos profissionais que estão envolvidos na ação, além de verificar data de validade dos medicamentos e estrutura do local.

Neste momento, conforme um funcionário da prefeitura, que não quis se identificar, a equipe de fiscais está aguardando a chegada de mais anestésico e querem ver, na prática, a realização de uma cirurgia.

A reportagem entrou em contato com o CRMV e aguarda retorno.