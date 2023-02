Já é possível conhecer paraíso no Caribe saindo pelo Aeroporto de Goiânia

A partir de junho, a empresa aérea Azul vai oferecer para os passageiros do Aeroporto Internacional de Goiânia uma nova rota para uma das mais belas ilhas caribenhas. Estamos falando de Curaçao.

Conforme divulgado pela CCR Aeroportos, administradora do porto aéreo da capital goiana, o voo terá um tempo estimado em 8h, com conexão de 1h30 em Confins (MG), de onde seguirá direto para o país no Caribe.

“A região de Goiânia está entre os maiores mercados emissores aéreos de turistas internacionais: em 2022 foram aproximadamente 100 mil pessoas embarcando do Aeroporto Internacional de Goiânia para fora do país”, afirmou Graziella Delicato, Gerente de Negócios Aéreos da empresa.

As viagens com destino à Curaçao sairão de Goiânia aos sábados, às 10h40, com previsão de chegada na ilha às 18h.

Já para voltar ao município em Goiás, os voos acontecerão aos domingos, decolando da ilha às 9h e chegando no Aeroporto goiano às 18h55.