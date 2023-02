Mulher morre e filha fica feriada após atentado em plena luz do dia, em Itumbiara

Um jovem de 19 anos está internada e a própria mãe, cuja idade não foi revelada, morreu assassinada por volta das 7h da terça-feira (14), em Itumbiara, região Sul do estado.

O Portal 6 apurou que um homem estava passando pela Rua Sancler Gomes Ferreira, situada no Bairro Maria Luiza Machado, quando ouviu disparos de arma de fogo.

No local, encontrou duas mulheres caídas próximas à motocicleta e acionou a Polícia Militar. Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) revelou que a mais jovem estava com marca de perfuração próxima a região da virilha e foi encaminhada para uma unidade de saúde. Já a mãe foi baleada no tórax e no rosto e não resistiu.

Próximo e elas, foram encontrados os documentos pessoais, cartões de banco e uma marmita com lanche e almoço.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios.