Placa chama atenção novamente, mas já foi provado que ela não é o que parece

Uma placa instalada em Vila Velha (ES) voltou a chamar a atenção dos moradores e de toda a internet nos últimos dias, após ser divulgada no Twitter. Internautas pensaram que se tratava de um ato de amor.

“Sandra, o que aconteceu? Por que não me responde mais no zap, nem no Instagram? O que eu fiz? Me perdoa, por favor”, dizia o outdoor, além de conter dois corações e um “eu te amo” destacado.

O famoso perfil “Luscas”, do Twitter, publicou com a legenda, em tom de humor, “sandra o que está rolando”. Depois disso, milhares de usuários comentaram sobre o caso, pontuando que se tratava do “último romântico da Terra”.

A grande questão é que, segundo a Coluna Pedro Permuy, na verdade, a placa seria referente ao anúncio de alguma provedora de internet local. Inclusive, houve a instalação de uma segunda placa na região, posteriormente.

Nesta nova, destacaram a “resposta” da Sandra ao homem apaixonado, dizendo que não havia visto as mensagens porque estava sem sinal.