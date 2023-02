Próximo a Goiânia e Brasília, complexo de pousadas é o lugar ideal para quem quer sossego durante o Carnaval

Um ambiente regado a sossego pode ser o momento de alívio que muitos procuram após uma semana ou um dia corrido. Para sorte dos goianos, há um local relaxante localizado próximo a Goiânia e Brasília que é capaz de proporcionar essa calmaria até mesmo durante o Carnaval, período em que a folia toma conta do estado.

Com um cenário totalmente ambientado no ecoturismo, o complexo de pousadas Santa Branca, em Teresópolis, é o ponto ideal para quem deseja recarregar as baterias pela ampla vegetação, cachoeiras e o ambiente rústico que cercam e dão charme ao local.

Logo na entrada da pousada é possível avistar uma piscina natural, com direito a cascatas, propícia para se refrescar após um dia quente. Do lado dela, há também um campo de futebol e até bancos de descanso para quem não é muito fã de esportes.

Perto da pousada há também outras duas cachoeiras – chamadas Cristal e Sete Quedas – que ficam há poucos quilômetros do local e podem ser acessadas sem a ajuda de um guia. Mas quem pensa que o local se resume a apenas banhos de cachoeiras se enganou.

O lugar também oferece diversas atividades para os hóspedes como mini golf, slackline, pesque e pague, caiaque, passeio a cavalo, pedalinho, trilha, ciclismo e entre outros.

Fazendo jus ao ambiente natural, o complexo conta com um cardápio repleto de pratos orgânicos e dois restaurantes à disposição dos clientes.

Para salientar ainda mais o momento, os apaixonados de plantão podem ainda recorrer a um pacote romântico que dá direito a uma decoração em flores, espumantes e bombons no quarto.

Veja algumas imagens do local: