Empresa de tecnologia em Goiânia abre vagas de emprego com salários de R$ 5 mil

A empresa de tecnologia, Tecno it, está com duas vagas de emprego disponíveis em Goiânia para os cargos de supervisor de campo, com salário de R$ 5 mil.

Os profissionais que quiserem se candidatar para uma das oportunidades devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected], informando o nome da função de interesse no assunto do texto.

Entre os requisitos para a participação no processo seletivo, estão: possuir experiência em liderança de equipes e em projetos de engenharia com escopo de instalação de câmeras CFTV, telecomunicações, lançamento de fibra óptica e/ou infraestrutura de TI.

Será considerado um diferencial os profissionais que tiverem vivência em projetos industriais, de implantação de data center, redes PON, videomonitoramento urbano e/ou controle de acesso.

Os selecionados no processo seletivo serão responsáveis por supervisionar a equipe de campo e logística; receber e conferir equipamentos e materiais de aplicação fornecidos pela empresa; entregar produtos ao cliente; obter teste de recebimento e entre outros ofícios.

Além do salário, os trabalhadores também serão agraciados com progressão de carreira, vale-refeição ou vale-alimentação, no valor de R$ 620, e seguro de vida.