Goiânia surpreende e não aparece em levantamento que seria preocupante para a capital

Um estudo realizado pela plataforma online Cuponation, junto à empresa de dados Numbeo, trouxe um levantamento com as 20 cidades com maior custo de vida da América Latina e surpreendeu.

Isso porque Goiânia ficou de fora da lista, o que pode ser considerado um fator positivo para a capital goiana, que vem se tornando cada vez mais valorizada.

No ranking em questão, dez municípios brasileiros foram elencados, sendo o que atingiu um lugar mais alto foi São Paulo (5ª colocação).

O “pódio” no Brasil foi completado por Rio de Janeiro (8º) e Brasília (9º). Levando-se em conta todos os países ranqueados, Montevidéu (Uruguai), Santiago (Chile) e Georgetown (Guiana) são as cidades mais caras para se viver.

O levantamento foi feito com base no valor dos aluguéis, produtos em supermercados e feiras, preços das refeições em restaurantes e o poder de compra local.