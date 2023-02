Se hospedar em um hotel é maravilhoso, não é mesmo? Afinal, lá temos piscina, cama sempre arrumada, banheiro limpo e, claro, um delicioso café da manhã.

A questão é que muitas pessoas levam a sério demais essas mordomias e acabam agindo um pouco de forma folgada e isso pode tirar os funcionários do sério!

6 coisas que você nunca deve fazer ao se hospedar em um hotel:

1. Jogar tudo no vaso sanitário

Com certeza na sua casa você não descarta absorventes, papel higiênico, remédios ou qualquer outra coisa na privada do seu banheiro, não é mesmo?

Pois bem, o vaso sanitário de um hotel também não difere do da sua casa e não serve como lixeira, isso pode entupir a encanação e dar muita dor de cabeça para os funcionários.

2. Deixar as crianças correrem sem supervisão

Muita gente acha que os trabalhadores de um hotel estão tão à nossa disposição que servem até de babás para nossos filhos.

Pois bem, ninguém ali é pago para cuidar das crianças, por isso, não querem esses pestinhas correndo pra todo lado de forma desordenada.

3. Faltar com educação

Muitas pessoas soberbas, ignorantes e maldosas costumam tratar qualquer um que lhe presta um serviço com falta de educação, como os funcionários de um hotel.

Toda essa rispidez deixa os trabalhadores irritados e muito magoados, afinal, eles são seres humanos assim como todos nós, logo, não devem ser tratados com inferioridades.

4. Não fazer o mínimo para manter o quarto limpo

Só porque você está fora de casa, não significa que deve-se usar o quarto de hotel como uma verdadeira terra sem lei.

Essa fuga das atividades domésticas durante a estadia em um hotel ou pousada, acabam irritando um pouco as camareiras, já que elas precisam lidar com uma falta de higiene extrema.

5. Achar que não precisa cumprir as regras

Mais uma vez: hotel não é uma terra sem lei!

Lá é um lugar que necessita-se de organização e muita educação para garantir um bom convívio entre todos. O contrário disso pode irritar os funcionários.

6. Sair e deixar o ar-condicionado em casa

Por fim, nenhum dono ou funcionário de hotel quer uma conta de energia nas alturas por conta do uso exagerado do ar-condicionado, porque alguns engraçadinhos saem do quarto e deixam o aparelho ligado, para quando voltarem o cômodo estar fresquinho.

Isso além de ser uma falta de respeito com a estrutura do hotel, ainda afeta o meio ambiente.

