Corpo é encontrado boiando no Córrego das Antas, em Anápolis

O corpo de um homem de 41 anos foi encontrado no final da tarde desta sexta-feira (17) no Córrego das Antas, em trecho que passa pela Vila Santa Maria de Nazareth, em Anápolis.

Conforme apurado pelo Portal 6, a esposa de R.A.P. afirmou à Polícia Militar (PM) que o marido tinha saído de casa de motocicleta e desapareceu.

Ao procurar por ele, por volta das 17h, a mulher localizou a moto às margens do curso d´água e, logo depois, deu de cara com o corpo do homem, já desfalecido, boiando nas águas correntes.

Uma outra testemunha, que não foi possível confirmar o grau de proximidade com o casal, foi ao local para prestar ajuda e tentou fazer uma massagem cardíaca para reanimar R.A.P.

No entanto, os esforços dela não surtiram efeito. Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou ao córrego, foi constatado que a vítima já estava sem vida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local e retirou o homem de dentro do curso d’água. O Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado e encaminhou o corpo para examinar os motivos que levou à morte.

Por fim, a Polícia Civil (PC) ficou responsável pela apuração do ocorrido e irá realizar a investigação com base nos resultados do laudo cadavérico.