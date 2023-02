É comum que, ao longo do relacionamento, uma parte ou outra acaba ficando sem grana e, por isso, os rolês fora de casa fiquem menos frequentes. Mas há coisas que os casais podem fazer sem precisar gastar dinheiro para isso.

6 coisas que os casais podem fazer sem precisar gastar dinheiro

1. Maratonar séries

Uma prática bem comum entre os casais que estão sem uma graninha é maratonar séries. Além de passar o tempo, você e o seu amado irão compartilhar alguns gostos em comum.

2. Passear em parques

Outra dica que ‘baratinha’ e que pode salvar o seu bolso no fim do mês é ter o hábito de passear em parques. A atividade fará com que vocês passem a admirar as coisas do dia a dia.

3. Fazer caminhadas

Atividades físicas podem ser um ótimo jeito de unir o casal e o melhor: sem precisar gastar dinheiro. Por isso, as caminhadas são uma ótima opção para quem quer aliviar ou apenas achar algo diferente para fazer durante o dia.

4. Seguir uma nova receita

Além de ser um entretenimento e gerar uma ‘quebra na rotina’, fazer uma nova pode servir para fortalecer o elo entre você e a pessoa amada e servir como um momento de descontração e lazer.

5. Praticar algum esporte físico

Seja vôlei, futebol ou até o basquete um esporte pode ser uma ótima maneira de passar o dia com o cônjuge. Além disso, você e o seu crush estarão colocando os

6. Jogar algum jogo

Jogos de tabuleiro, de carta ou online também são formas de passar o tempo sem que seja necessário gastar dinheiro para isso. Além de serem super divertidos, vocês poderão aprender algo novo com isso.

