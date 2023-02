Não dá para negar que o limão é um fruto bastante versátil capaz de combinar com qualquer coisa. Seja na carne ou até um coca gelada, o item está presente em quase todos os pratos e consegue ressaltar o sabor de alguns outros alimentos. Mas engana-se quem pensa que é apenas a polpa do fruto que pode ser utilizada. Para se ter uma ideia, a casca do limão possui vários benefícios e pode ser utilizada para diversas coisas.

Além de utilizar o fruto completamente, você também estará evitando o desperdício, já que irá aproveitar praticamente 100% do item.

Pensando nisso, leia a matéria preparada pelo Portal 6 e saiba quais são as utilidades da casca do limão que muita gente ainda desconhece.

6 utilidades da casca do limão que são incríveis e muita gente desconhece

1. Limpar peças engorduradas

Viu algum prato, panela ou pote engordurado? Não se preocupe, pois a casca do limão pode te ajudar com isso. Basta jogar um pouco de sal na peça e, depois, passar a casca do limão em cima dela.

Assim, o seu problema será resolvido.

2. Umidificador perfumado

Acredite se quiser, mas a casca de limão pode servir para umidificar o ambiente e até deixá-lo mais cheiroso. Para isso, basta colocar o item em uma panela com água e, depois ferve-lo em fogo médio. Dessa forma, o seu ambiente ficará bem mais agradável.

3. Fazer esfoliação

Para fazer o esfoliante natural, é só pegar a casca do fruto, meia xícara de açúcar e óleo de oliva. Assim, uma pasta será formada e depois basta só aplicar a mistura na região que deseja.

4. Aroma anti inseto

Quer espantar insetos? Saiba que a casca do limão pode te ajudar com isso já que muitos bichos não suportam o ácido presente no fruto. Por isso, basta cortar a casca dele e colocar as tiras em janelas, rachaduras ou buracos.

5. Limpar a pia

Se a sua pia for de aço inoxidável, use metade do item, juntamente com sal, para limpar a torneira ou a peça cromada. Garanto que o resultado será incrível.

6. Limpar tábua de frios

Por conta das propriedades antibacterianas do limão, a casca dele pode ser uma ótima solução para limpar tábua de corte. Para isso, basta passar a casca do item na superfície da tábua, aguardar alguns minutos e, depois, enxaguar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!