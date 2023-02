Jovem de Anápolis que teve forte reação alérgica a pimenta é transferida para hospital público

A jovem trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, foi transferida para Santa Casa de Anápolis, por volta das 23h, na noite desta sexta-feira (17). A transferência ocorreu de forma tranquila e sem intercorrências.

O Portal 6 entrou em contato com o namorado da moça, Matheus Lopes de Oliveira, que informou que ela segue instável e em estado gravíssimo.

O jovem , de 27 anos, relatou que novas informações deverão ser divulgadas somente às 17h, horário em que são permitidas visitações aos pacientes da UTI.

Amigos e familiares seguem mobilizados, na espera de que o quadro clínico tenha mudanças positivas e ela melhore o quanto antes.

Em tempo

Por volta de 12h desta sexta-feira (17), Thaís estava almoçando na casa do namorado, na Vila Jaiara, quando começou a ter uma reação alérgica por causa do cheiro de uma pimenta.

“A Thais estava com minha irmã e minha mãe na cozinha, quando ela cheirou algum tipo de pimenta. Na hora a garganta dela começou a coçar, mas a gente não imaginou que fosse dar problema”, contou o parceiro da jovem.

Segundo ele, ninguém sabia que ela tinha alergia e a família só se deu conta da gravidade do caso quando a trancista começou a ficar sem ar e o corpo amoleceu.

Eles tiveram que sair às pressas e levar a jovem até o Hospital Evangélico Goiano (HEG). Matheus relatou que a situação ficava cada vez mais dramática dentro do carro.

“Ela chegou morta no hospital. Ela ficou cerca de 07 minutos sem pulso, sem respirar. Foi só quando chegamos lá que os médicos conseguiram reanimar ela. Mas devem ter sido cerca de 15 minutos que ela ficou sem oxigênio”, detalhou.

Apesar de ter sobrevivido à parada cardiorrespiratória, o quadro de Thais ainda é delicado. Ela precisou ser entubada e os familiares não teriam condições para arcar com os custos iniciais do tempo em que ele esteve em uma unidade particular.

Portanto, foi criada uma campanha no site de financiamento coletivo Vakinha para que outras pessoas possam ajudar Thaís com doações.

“Nem a minha família, nem a dela tem condições de pagarmos esse valor. Por isso que estamos precisando de toda a ajuda possível”, afirmou Matheus.

A ação pode ser encontrada pela ID 3497018 ou pelo título “Ajudem a Thais ” na plataforma digital. A chave PIX [email protected] também pode ser utilizada para fazer doações.

“Thaís tem 25 anos, uma moça saudável e honesta, tem duas filhas pequenas. Na certeza de que Deus está a frente, conto com a generosidade de todos”, pontuou o namorado na publicação online.

O valor informado pelo hospital pela diária é de R$ 10 mil, contudo a família tem esperança de que não seja cobrado o valor integral, visto que ela foi transferida antes do final do dia.

O companheiro da moça também se comprometeu à doar qualquer quantia que exceda o necessário para pagar o tratamento, de maneira pública e transparente para que nenhum doador se sinta lesado.