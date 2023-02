Prefeitura de Anápolis vai pagar mais de R$ 2 milhões para empresa dar consultoria nas obras do Centro Administrativo

A Prefeitura de Anápolis fechou um contrato de R$ 2.088.859,99 (dois milhões, oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) com a Supremacia Engenharia.

A empresa foi contratada para “realizar serviços de engenharia consultiva na análise e adequação de projetos de engenharia, gerenciamento e supervisão de obras e apoio técnico a execução das obras do Centro Administrativo”.

O extrato foi publicado na edição de quinta-feira (16) do Diário Oficial do Município (DOM).

Segundo o documento, a vigência do contrato da Prefeitura de Anápolis com a Supremacia Engenharia é de 360 dias.

Apesar de só ter sido tornado público agora, o negócio entre as partes foi assinado no dia 27 de janeiro. Procurada, a gestão do prefeito Roberto Naves (PP) não quis se pronunciar.