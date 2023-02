Grupo é preso em Goiânia depois de promover arrastão dentro de ônibus

Quatro homens foram presos em flagrante, na noite deste sábado (19), após realizarem uma série de assaltos em um ônibus no Jardim Goiás, em Goiânia.

O Portal 6 apurou que agentes da Polícia Militar (PM) faziam um patrulhamento pela Alameda dos Ipês quando diversas pessoas correram em direção à Avenida Engenheiro Eurico Viana pedindo por ajuda. Segundo as testemunhas, cinco suspeitos realizaram um “arrastão” dentro de um veículo do transporte coletivo da linha 026, nas proximidades do Shopping Flamboyant.

A equipe da PM pediu reforços e conseguiu avistar quatro indivíduos no local. Ao notar a presença dos policiais, os suspeitos teriam pulado as grades que dão acesso ao heliporto e se escondido no local.

Os agentes foram até o portão principal da área exclusiva para aterrissagem e decolagem de helicópteros e conseguiu alcançar dois suspeitos. Com o apoio do Batalhão de Choque e da ROTAM, a equipe realizou o cerco no heliporto e conseguiu deter outros dois fugitivos.

No local, foram encontrados alguns pertences subtraídos das vítimas e uma faca utilizada no crime. Elas reconheceram os homens e apontaram um quinto envolvido, que segue foragido depois de furtar o aparelho celular de um dos usuários.