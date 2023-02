Homem que furtou picanha pela quarta vez em supermercado de Anápolis consegue se livrar da prisão

Na manhã deste domingo (19), um homem, de 33 anos, conseguiu se livrar da prisão após ter furtado picanha pela quarta vez no Supermercado Pérola, localizado no Bairro de Lourdes, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que o suspeito teria pegado no estabelecimento duas peças da carne nobre, avaliadas em R$ 76,80.

Com as características do homem obtidas por meio de câmeras de segurança presentes no supermercado, a Polícia Militar (PM) foi acionado e conseguiu abordá-lo.

Em posse das informações pessoais do suspeito, os agentes puderam identificar que além do Pérola, o suspeito também ostenta passagem por cometer o mesmo delito no Carrefour.

Em depoimento, o homem relatou que teria colocado as duas peças de picanha na mochila que carregava, para que pudesse economizar e comê-las mais tarde.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, no entanto, como não estava de posse das carnes no momento em que foi detido e o crime foi cometido no sábado (18), não sendo mais flagrante por ter se passado 24h, ele acabou sendo liberado.

Assim, a gerência foi orientada a procurar por um Distrito Policial (DP) para entregar as imagens das câmeras de segurança.

A Polícia Civil (PC) ficará responsável pela investigação do caso.