Mãe conta que os filhos de 01 e 02 anos foram arrastados por cavalo e morreram em fazenda do interior de Goiás

Uma família de Caiapônia, a 273 km de Goiânia, está em luto após uma fatalidade ocorrida na manhã deste domingo (19) em uma fazenda do município.

Uma mãe contou à Polícia Civil (PC) que perdeu os filhos, um menino 01 ano e cinco meses e uma menina de 02 anos e 11 meses, após eles serem arrastados por um cavalo.

A jovem, de 22 anos, estava com as crianças na propriedade rural, quando os pequenos pediram para dar um passeio no dorso do animal, algo que já estavam acostumados a fazer com os pais.

Acatando o pedido dos filhos, a mulher colocou as crianças sobre o cavalo e as amarrou juntas, para se equilibrarem. No entanto, enquanto a mãe ia abrir o colchete da porteira, ele se assustou e correu na direção do pasto.

Com isso, os pequenos acabaram caindo do dorso do animal e foram arrastadas por vários metros. A mulher levou eles até o Hospital Municipal de Caiapônia, mas ambos já estavam sem vida.

A Polícia Civil (PC) foi até a unidade de saúde para colher depoimentos e vai investigar o ocorrido.