Mulher é assassinada com corte no pescoço após ter a casa invadida pelo ex

Um homem de 55 anos foi preso suspeito de assassinar a ex-mulher, na madrugada deste domingo (19), em São Luís de Montes Belos.

O Portal 6 apurou que Aline de Sousa Campos, de 29 anos, chegou a acionar a Polícia Militar (PM) quando o ex-companheiro invadiu a casa dela. O homem teria esfaqueado a vítima e ligado para o irmão para avisá-lo do homicídio.

Ao chegar no local, os policiais se depararam com uma criança de três anos na casa que foi testemunha da morte da mãe. Uma bebê de 02 anos também estava deitava em um berço no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou o óbito da mulher, que tinha um corte profundo no pescoço. Os policiais entraram em contato com o suposto autor por meio do cunhado dele e, mesmo com ameaças de que ele tiraria a própria vida, o convenceram a se entregar.

O homem foi levado ao Hospital Municipal da cidade para realizar exame de corpo de delito. Em seguida, foi apresentado à Central de Flagrantes para as medidas cabíveis.