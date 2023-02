Telefone do SAMU está fora do ar em Anápolis; saiba como pedir ajuda

Atualizada às 14h11 com mais informações

O telefone utilizado pela população para acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) está fora do ar neste domingo (19) em Anápolis.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a indisponibilidade do número 192 ocorre devido a problemas técnicos. A pasta não soube informar o prazo no qual o contato deve ser reestabelecido.

Apesar disso, a Semusa comunica que a operadora de telefonia já foi acionada para solução do fato. Até que o problema seja resolvido, canais alternativos poderão ser utilizados para solicitar o serviço.

Foram disponibilizados telefones funcionais para o serviço durante o problema técnico com o 192. As equipes podem ser acionadas no período pelos números (62) 9 9991-0302 e (62) 3314-4339.

Outro contato possível para solicitar o atendimento é o 193, do Corpo de Bombeiros. Assim que receber as informações sobre a ocorrência, a corporação irá repassar o pedido imediatamente ao SAMU.

Nota da redação

Às 14h11 deste domingo (19), a Semusa informou ao Portal 6 que o 192 voltou a operar normalmente.