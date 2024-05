Ideia incrível do que fazer com a grade do ventilador usado em casa

Decoradora pegou alguns ventiladores descartados e fez uma verdadeira obra de arte muito útil para seu lar

Magno Oliver - 17 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Tati Decoradora)

O ventilador é um item muito essencial e utilizado pelas pessoas para amenizar o calor nos dias mais quentes, principalmente em tempos de crises climáticas, como a que estamos vivendo no Brasil.

A questão, no entanto, é que com o tempo de uso e o desgaste das peças, o ventilador acaba sendo descartado. Contrariando essa estatística, uma decoradora viralizou nas redes sociais e deu uma nova utilidade para a grade que vai parar no lixo.

Ideia incrível do que fazer com a grade do ventilador usado em casa

O canal no Youtube da Tati Decoradora trouxe uma nova vida para aquele ventilador velho que não se usa mais.

Assim, a artesã pegou a grade do item e o transformou em uma linda cuba de pia. Ela fez alguns corte na estrutura, aplicou argamassa, moldou em uma bacia e deu acabamento numa peça linda de lavatório para as mãos.

Lista de Materiais Utilizados:

Grade de ventilador, resto de madeira, revestimento plástico, fita crepe, parafuso, chave estrela, pregador, alicate de ferro, óleo, pincel, balde, água, argamassa, parafusadeira, SOS concreto, bacia, formão, concrete design, colher, serra capo, lápis, smart resina, lixa, tinta, porcelanato líquido, soprador térmico, válvula click.

Inicialmente, ela tirou o molde da cuba com uma madeira em formato circular, revestimento para móveis e passou fita crepe. Em seguida, colocou parafusos na lateral, colou 4 prendedores de roupa na parte de dentro e inseriu a grade do ventilador.

Logo depois, ela tirou a parte do meio e da lateral com uma tesoura, depois ela passou óleo de cozinha na estrutura, na parte funda da bacia e montou a argamassa. Veja no vídeo a montagem final da cuba como ficou.

Confira o resultado final:

Assim, confira o vídeo completo:

E aí, você curtiu esse conteúdo? Então, leia essas outras matérias também e surpreenda-se:

Dormir com o ventilador ligado pode trazer esse problema para a saúde

A frequência correta que o ventilador de teto deve ser limpo

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias!