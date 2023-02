Após crise de ciúmes, idoso mata esposa e tira a própria vida em Nova Glória

Na tarde deste domingo (19), um idoso, de 67 anos, matou a esposa, de 44, e em seguida, tirou a própria vida, em Nova Glória, município do interior de Goiás.

O Portal 6 apurou que o casal havia passado por um término recente e que logo em seguida, o companheiro teria se mudado para Santa Terezinha de Goiás.

Contudo, no último mês, a esposa teria decidido dar outra chance ao marido, permitindo que ele retornasse para casa.

Pouco antes do crime ocorrer, vizinhos puderam ouvir uma intensa discussão vinda da residência do casal, motivada por ciúmes vindos por parte do idoso.

Em seguida, uma testemunha ouviu três disparos seguidos de arma de fogo e após uma pausa, escutou um quarto tiro.

A Polícia Militar (PM) chegou ao local e encontrou o marido já sem vida, enquanto a esposa ainda estava resistindo, mesmo apresentando ferimentos graves.

A vítima chegou a ser levada às pressas ao hospital municipal, contudo acabou não resistindo e chegou no pronto-socorro já sem vida.

Uma testemunha relatou aos agentes que a arma era uma aquisição surgida depois do período breve de término do casal.

Na residência, os policiais também apreenderam 03 celulares e R$ 1305 em espécie.