Casal ganhou mais de R$ 11 milhões na loteria e é difícil acreditar no que foi feito com o prêmio

Uma dupla viralizou recentemente na internet após a mulher contar como foi ficar milionária com um prêmio de loteria, falir e se divorciar do marido, encontrando de vez o fundo do poço.

Roger e Lara Griffiths eram casados e pais de uma filha quando receberam £ 1,8 milhão (R$ 11,1 milhões) ainda na primeira década de 2000. Na época, a emoção foi enorme e o casal decidiu realizar inúmeros planos com a bolada.

Viagens cinco estrelas para Dubai, Nova Iorque, Mônaco e Espanha, uma mansão avaliada em £ 800 mil (quase R$ 5 milhões), carros de luxos caríssimos, ternos, joias, roupas, móveis e bolsas de grife fizeram parte dos gastos.

Nesse período, as brigas, inseguranças e desavenças começaram a aparecer. Segundo Lara, o casal começou a se preocupar em acabar com o dinheiro e decidiu fazer investimentos – que deram muito errado.

Mais de R$ 1,2 milhão foi direcionado ao SPA que a mulher tanto sonhava em ter, mas os problemas estavam só começando. A esposa explicou que em um dia de muitas confusões com o antigo companheiro, decidiu vasculhar os e-mails dele.

“Foi o pior momento da minha vida. No arquivo, encontrei uma conversa entre Roger e um amigo. Meu marido estava pedindo o número de telefone de uma mulher e o amigo parecia estar encorajando-o. Eu liguei para Roger para uma explicação”, contou ao The Sun.

Eles romperam no mesmo dia. “Eu posso ter sido horrível com ele por uma semana, mas eu teria perdoado qualquer coisa porque eu o amava. Eu não acredito no divórcio, a família é tudo para mim”, relembrou.

O problema é que quando Roger saiu, informou que estava falido, infeliz e não teria sequer onde morar provisoriamente. Foi então que os ganhadores se deram conta de onde teriam chegado.

“Deixe-me dizer-lhe, ganhar na loteria não é tudo o que dizem ser. Estou muito pior do que antes da vitória”, confirma Lara, que perdeu a mansão e todo o restante do luxo.