Homem é preso em flagrante após roubar cachorro da raça Shih-tzu, em Anápolis

Um homem, de 26 anos, foi preso em flagrante após roubar um cachorro da raça Shih-tzu, em Anápolis. O caso ocorreu na noite de domingo (19), no Bairro Jardim América.

O Portal 6 apurou que um adolescente estava passeando com o animal quando foi abordado pelo jovem com uma faca. Ele exigiu o aparelho celular da vítima, que negou estar com o objeto.

Não satisfeito, o homem continuou ameaçando o adolescente, que insistiu na negativa. Nesse momento, o autor pegou o cachorro e saiu em fuga.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região quando encontrou o veículo Chevrolet Classic, conforme apontado pela vítima.

O homem, que estava fazendo zigue-zague com o carro, se negou a fazer o teste de bafômetro, mas foi encaminhado para a Central de Flagrantes, após confessar ter roubado o cachorro.