Jovem consegue enganar ladrões e impedir roubo de moto BMW dentro de casa em Goiânia

Após ação, vítima ainda teria perseguido um dos suspeitos pela rua com um carro

Gabriella Pinheiro - 13 de maio de 2024

Assalto em residência, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

A sagacidade de um jovem, de 29 anos, foi capaz de evitar o pior e impedir o sucesso de um assalto dentro da própria residência no último sábado (11) no setor Moinho dos Ventos, em Goiânia.

Tudo teria ocorrido quando a vítima estava na propriedade, juntamente com a esposa e filha, quando, ao abrir a janela do quarto, notou dois homens na área de frente da casa.

Apesar de tentar correr para fechar a porta da sala, os suspeitos conseguiram adentrar no interior da residência e exigiram a entrega da chave de uma motocicleta da marca BMW, sob ameaça de uso de arma de fogo.

Ao perceber a presença dos homens, a esposa da vítima se trancou no banheiro com a própria filha, enquanto o marido permaneceu com os suspeitos.

Na tentativa de expulsar os homens da propriedade, o jovem começou a persuadir os suspeitos alegando que tinha um segredo para que a moto funcionasse e que, para entregá-la, seria necessário que ele retirasse o próprio veículo, um Porsche Makan, para que eles saíssem com a moto.

Assim, afirmando que retiraria a motocicleta, a vítima conseguiu ludibriar os suspeitos, indo com eles até próximo do portão e os empurrou para fora da casa.

Logo em seguida, ele começou a gritar afirmando que estava sendo roubado, o que fez com que os supostos autores fugissem a pé.

Ainda, o homem teria pego um dos carros e ido atrás de um dos suspeitos, mas acabou perdendo ele de vista e retornou até a propriedade. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no local.

Em depoimento, ele alegou que os suspeitos teriam levado as chaves do portão, da motocicleta, de um veículo e um capacete de cor preta e que, um deles, trajava camisa laranja, era moreno, magro e baixo.

A PC deverá investigar o caso.