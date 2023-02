Impedidos de pularem a catraca, homens quebram porta de ônibus em Goiânia

Três homens são suspeitos de danificar um ônibus do transporte coletivo de Goiânia, após o motorista impedir que eles pulassem a catraca do veículo e deixassem de pagar a passagem.

O caso aconteceu nesta segunda-feira (20) no bairro Chácara do Governador. O Portal 6 apurou que os jovens se revoltaram com a ação do trabalhador e, ao descerem do ônibus, começaram a jogar pedras contra a porta dele.

A ação fez com que os vidros da abertura dianteira fossem quebrados. Apesar do susto e dano ao veículo, ninguém se feriu. Os homens fugiram logo depois do crime e não foram mais vistos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelos passageiros e esteve no local. Com a descrição feita pelas testemunhas, os agentes chegaram a realizar um patrulhamento na região em busca dos suspeitos, mas não houve êxito em encontrá-los.

O motorista foi orientado pelos policiais a procurar a polícia judiciária para demais diligências investigativas.