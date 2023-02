Melhores lugares para curtir o feriado de forma diferente em Anápolis

O feriado de Carnaval está próximo e enquanto muitos anapolinos preferem aproveitar ao máximo a folia, outros procuram por locais um pouco mais tranquilos para aproveitar a folga nesta terça-feira (21), em Anápolis.

Com opções que vão desde o café da manhã até o jantar, os moradores poderão se divertir de uma forma diferente e saborosa na cidade.

Pensando nisso, o Portal 6 selecionou uma lista com alguns lugares que ficarão abertos e que podem ser uma ótima alternativa para quem quer sair com os amigos, mas sem o tumulto da folia.

1. Café S/A

Para quem deseja curtir o feriado de Carnaval desde cedo, o Café S/A, localizado no bairro Jundiaí, é uma excelente pedida.

O estabelecimento estará funcionando normalmente nesta terça-feira, com as portas abrindo a partir das 08h e fechando apenas 19h.

Com a unidade recém inaugurada na cidade e um espaço aconchegante, o lugar vem se tornando queridinho dos anapolinos que buscam por saborosos quitutes.

2. Dunno Café

Uma outra cafeteria para quem deseja curtir o feriado sem muita agitação e com muito sabor é a Dunno Café, presente na Avenida Jamel Cecílio, no bairro Jundiaí.

Com um cardápio recheado de inúmeras comidinhas irresistíveis, o espaço estará aberto das 09h às 19h30, contando também com opções para o almoço.

3. Dolce Amaro

Nova em Anápolis e com um ambiente completamente instagramável, a cafeteria e gelateria Dolce Amaro é uma opção ideal para quem busca por boa comida e um local diferente.

O estabelecimento funcionará durante o feriado de Carnaval das 08h às 22h, estando localizado na Avenida São Francisco.

Por lá, os anapolinos podem se deliciar com deliciosas opções de gelato, açaí, cafés, saborosos lanches e docinhos, além de pratos especiais para a hora do almoço.

4. Vegas Restaurant

Também presente na Avenida São Francisco, o Vegas Restaurant é para aqueles que para além de procurar bom uma boa comida, desejam também curtir o feriado com bons drinks.

Seguindo a temática Las Vegas, o espaço é todo personalizado e começa a atender os clientes já na hora do almoço, abrindo as portar a partir das 11h30.

O estabelecimento conta com um cardápio recheado com diversos drinks, chapas, petiscos e muito mais. Além disso, todos os dias os visitantes podem aproveitar os descontos do Happy Hour.

5. Burgeek

Para os anapolinos fãs da cultura nerd, ou que querem aproveitar o descanso para passear com a criançada, o Burgeek tem um cardápio vasto.

Além das diversas opções de hambúrgueres, acompanhantes e sorvetes, o espaço ainda conta com a vista privilegiada do Parque Ipiranga, assim como uma adorável área kids e jogos que divertem também os adultos, como pebolim e vídeo games.

6. O Farol

Localizado na Avenida Brasil Norte, o bar O Farol estará realizando nesta terça-feira o “Bloquinho do Farol”, para os anapolinos que querem aproveitar a folia, mas de uma forma um pouco mais tranquila.

O barzinho abre a partir das 17h, com drinks especiais e petiscos.

No feriado de Carnaval, O Farol estará proporcionando aos clientes diversas promoções, assim como dobradinhas de gin de frutas vermelhas, rosa candy, blue dreams e sakerinha.